2022/08/31 | 23:00 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- استخراج سبع جثث لأهالي الموصل من تحت أنقاض معركة تحريرها بغداد – عبدالحسين غزال -الموصل -الزمان عادت الحياة الى طبيعتها الأربعاء في العراق بعد مواجهات مسلحة دامية في المنطقة الخضراء في بغداد، وسط أجواء ترقب وحذر حيث لا بوادر بعد لحل للأزمة السياسية المستمرة منذ أكثر من عام ، واظهر الخصمان التيار الصدري والاطار […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( دعوة أمريكية لحوار الفرقاء والأزمة السياسية مستمرة في العراق) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( دعوة أمريكية لحوار الفرقاء والأزمة السياسية مستمرة في العراق) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( دعوة أمريكية لحوار الفرقاء والأزمة السياسية مستمرة في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).