‭ ‬دعوة‭ ‬أمريكية‭ ‬لحوار‭ ‬الفرقاء‭ ‬والأزمة‭ ‬السياسية‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬العراق

2022/08/31 | 23:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استخراج‭ ‬سبع‭ ‬جثث‭ ‬لأهالي‭ ‬الموصل‭ ‬من‭ ‬تحت‭ ‬أنقاض‭ ‬معركة‭ ‬تحريرها‭ ‬ بغداد‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ -‬الموصل‭ -‬الزمان عادت‭ ‬الحياة‭ ‬الى‭ ‬طبيعتها‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬بعد‭ ‬مواجهات‭ ‬مسلحة‭ ‬دامية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الخضراء‭ ‬في‭ ‬بغداد،‭ ‬وسط‭ ‬أجواء‭ ‬ترقب‭ ‬وحذر‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬بوادر‭ ‬بعد‭ ‬لحل‭ ‬للأزمة‭ ‬السياسية‭ ‬المستمرة‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬،‭ ‬واظهر‭ ‬الخصمان‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬والاطار‭ […]

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