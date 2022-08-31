سيناريو لم يأت بعد

2022/08/31 | 23:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام بعد‭ ‬ليلة‭ ‬ونهار‭ ‬داميين‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬الخضراء،‭ ‬هناك‭ ‬عودة‭ ‬‭ ‬الجميع‭ ‬يتساءلون‭ ‬عن‭ ‬السيناريوهات‭ ‬المقبلة‭ ‬للوضع‭ ‬السياسي‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬انطوت‭ ‬صفحة‭ ‬الاعتصامات‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬الخضراء‭ ‬بمعارك‭ ‬دموية‭ ‬تلاها‭ ‬انسحاب،‭ ‬ويرى‭ ‬بعض‭ ‬المراقبين‭ ‬انَّ‭ ‬بعد‭ ‬كل‭ ‬تصعيد‭ ‬كبير‭ ‬يشبه‭ ‬الحرب‭ ‬هناك‭ ‬جلوس‭ ‬حتمي‭ ‬الى‭ ‬طاولة‭ ‬المفاوضات،‭ ‬ويستند‭ ‬اولئك‭ ‬المراقبون‭ ‬الى‭ ‬نظريات‭ ‬سياسية‭ […]

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