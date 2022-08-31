إيران تطالب روسيا بضمانات أوثق وسط تفاؤل أوربي بقرب الاتفاق النووي

2022/08/31 | 23:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موسكو‭ – ‬الزمان‭ ‬ أعرب‭ ‬مسؤول‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬الأربعاء‭ ‬عن‭ ‬امله‭ ‬بإحياء‭ ‬الاتفاق‭ ‬حول‭ ‬البرنامج‭ ‬النووي‭ ‬الإيراني‭ ‬‮«‬في‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة‮»‬،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تلقى‭ ‬ردودا‭ ‬‮«‬معقولة‮»‬‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬نصه‭ ‬المقترح‭.‬ وقال‭ ‬جوزيب‭ ‬بوريل‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬اجتماع‭ ‬غير‭ ‬رسمي‭ ‬لوزراء‭ ‬خارجية‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬براغ‭ ‬‮«‬آمل‭ ‬ألا‭ ‬نفقد‭ ‬هذا‭ ‬الزخم‭ ‬في‭ […]

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