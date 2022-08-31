2022/08/31 | 23:01 - المصدر: المسلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/المسلة: نشر وكالة المسلة ابرز الحوارات عبر الفضائيات التلفزيونية، الأربعاء 08/31/2022.
عضو ائتلاف دولة القانون...
ظهرت المقالة تفاعلات الساعة..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفاعلات الساعة.. وزير الدفاع: أحداث الخضراء أشبه بالحرب) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
عضو ائتلاف دولة القانون...
ظهرت المقالة تفاعلات الساعة..
وزير الدفاع: أحداث الخضراء أشبه بالحرب أولاً على المسلة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفاعلات الساعة.. وزير الدفاع: أحداث الخضراء أشبه بالحرب) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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