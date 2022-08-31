تفاعلات الساعة.. وزير الدفاع: أحداث الخضراء أشبه بالحرب

2022/08/31 | 23:01 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: نشر وكالة المسلة ابرز الحوارات عبر الفضائيات التلفزيونية، الأربعاء 08/31/2022.عضو ائتلاف دولة القانون...

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وزير الدفاع: أحداث الخضراء أشبه بالحرب أولاً على المسلة.

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