2022/08/31 | 23:01 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: شدد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، الأربعاء 08/31/2022، على بناء الدولة القوية...

ظهرت المقالة الحكيم: بناء الدولة القوية الضمانة الوحيدة لعدم تكرار الأحداث الأخيرة أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم: بناء الدولة القوية الضمانة الوحيدة لعدم تكرار الأحداث الأخيرة) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم: بناء الدولة القوية الضمانة الوحيدة لعدم تكرار الأحداث الأخيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).