في أول ظهور مع نيوكاسل.. إيزاك يرد على منتقدي صفقته بهدف في مرمى ليفربول

2022/08/31 | 23:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في أول مباراة له مع نيوكاسل، سجل المهاجم السويدي، أليكساندر إيزاك، أول أهدافه مع فريقه الجديد في المباراة التي تجمعه مع وصيف النسخة الماضية ليفربول

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