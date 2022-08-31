الاطار يؤكد المضي بعملية تشكيل الحكومة رغم تهديد الصدريين

2022/08/31 | 23:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

جدد الاطار التنسيقي، اليوم الأربعاء، المضي مضيه بعملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، بعد انسحاب انصار التيار الصدري من مبنى مجلس النواب.

وقال القيادي في الاطار فاضل موات، لـ(بغداد اليوم) انه "بعد انسحاب انصار التيار الصدري من مبنى مجلس النواب اصبح كل الأمور جاهزة لعودة عقد جلسات البرلمان من اجل اكمال عملية تشكيل الحكومة الجديدة".وبين موات ان "الاطار التنسيقي ماضي وعازم على اكمال عملية تشكيل الحكومة الجديدة خلال الأيام المقبلة، ومرشحه محمد شياع السوداني ولا توجد أي نية لتغيير المرشح، وهناك اجماع سياسي على المضي بتشكيل الحكومة من مختلف الشركاء".

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