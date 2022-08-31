هالاند يقود السيتي للفوز على نوتنجهام بسداسية نظيفة

2022/08/31 | 23:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واعقاد المهاجم النرويجي إرلينج هالاند فريقه مانشستر سيتي، لتحقيق فوز سهل على ضيفه نوتنجهام فورست 6-0 مساء الأربعاء، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.وسجل هالاند ثلاثة أهداف (12 و24 و38)، فيما أحرز الأهداف الثلاثة الأخرى كل من جواو كانسيلو (50) وجوليان ألفاريز (65 و87).واحتفظ سيتي بالمركز الثاني برصيد 13 نقطة، بفارق نقطتين وراء أرسنال الذي فاز على أستون فيلا 1-0، فيما بقي رصيد نوتنجهام فورست عند 4 نقاط في المركز الرابع عشر.





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