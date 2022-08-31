رئيس الطاقة الذرية الإيرانية: الأطراف الأخرى رضخت للتفاوض معنا

2022/08/31 | 23:56 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: قال رئيس منظمة الطاقة النووية مساعد الرئيس الإيراني محمد إسلامي، الأربعاء 08/31/2022، إن بلاده...

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