2022/08/31 | 23:56 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: تترك حرب أوكرانيا تأثيرها على اللاجئين في شمال العراق وسط نقص في المساعدات لمخيماتهم....

ظهرت المقالة الأمم المتحدة تهمل اللاجئين في العراق لانشغالها بتداعيات حرب أوكرانيا أولاً على المسلة.

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