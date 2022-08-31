الصحة العالمية: تسجيل أكثر من 50 ألف إصابة بجدري القردة في العالم

2022/08/31 | 23:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن حصيلة إصابات جدري القردة المسجلة حول العالم قد تجاوزت 50 ألف حالة حتى الـ31 من أغسطس.

وأشير على موقع منظمة الصحة العالمية إلى تسجيل 50496 حالة مؤكدة حول العالم، وأن أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية هي الأكثر تضررا بواقع إصابات بلغ 22576 و27228 حالة على التوالي.

يشار إلى جدري القرد مرض فيروسي معد نادر قد ينتقل بين البشر وعادة ما يكون خفيف الوطأة، ويتعافى معظم المصابين في غضون أسابيع قليلة.

وقد يعاني البعض من أعراض أولية، تشمل الحمى والصداع وآلام العضلات والظهر وتضخم الغدد الليمفاوية والقشعريرة والإعياء.

ومن مضاعفات المرض الطفح الجلدي، وهو غالبا ما يبدأ على الوجه ثم ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.

ويتم الكشف عن معظم الإصابات بهذا المرض في أوروبا، وخاصة بين المثليين من الرجال.

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