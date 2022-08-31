2022/08/31 | 23:57 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برّي يناشد الصدر العدول عن قراره اعتزال السياسة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/31 | 23:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برّي يناشد الصدر العدول عن قراره اعتزال السياسة) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برّي يناشد الصدر العدول عن قراره اعتزال السياسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).