ست منافذ برية وجوية لدخول الزائرين العرب والاجانب.. المنافذ الحدودية: (13) الف زائر دخل من منفذ الشلامجة(مصور)

2022/09/01 | 00:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة المنافذ الحدودية عن فتح

ستة منافذ برية وجوية لاستقبال

الزائرين العرب والاجانب الى العراق

للمشاركة في زيارة الاربعين، واكدت ان

نحو ( 13) الف زائر دخل اليوم الاربعاء من

منفذ الشلامجة الحدودي

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