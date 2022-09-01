2022/09/01 | 00:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات السورية، يوم الأربعاء، عن استهداف مطار حلب الدولي بعدة صواريخ ما أدى إلى أضرار مادية، متهمة إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم، التي نادرا ما تقر بهجمات على سوريا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سوريا: غارات إسرائيلية تستهدف مطار حلب) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سوريا: غارات إسرائيلية تستهدف مطار حلب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).