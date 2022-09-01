مانشستر سيتي يمزق شباك نوتنغهام بسداسية في البريميرليج

2022/09/01 | 00:37 - المصدر: بغداد اليوم

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ضرب مانشستر سيتي بقوّة بفوزه على ضيفه نوتينغهام فورست بسداسية نظيفة اليوم الأربعاء في المرحلة الخامسة من منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز.

وتناوب على تسجيل أهداف "السيتيزنس" كل من النرويجي إيرلينغ هالاند (12و23 و38) والبرتغالي جواو كانسيلو (50) والأرجنتيني جوليان ألفاريز (65 و87).

ورفع سيتي رصيده إلى 13 نقطة. في المقابل تجمدّ رصيد نوتينغهام فورست عند 4 نقاط

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