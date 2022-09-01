الاتحاد يكشف عن برنامج الحكومة المقبلة واهم اعمالها

2022/09/01 | 00:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وجه حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الأربعاء، رسالة الى الحكومة المقبلة بعد انسحاب انصار التيار الصدري من المنطقة الخضراء وافساح المجال امام تشكيل الحكومة.

وقال عضو الحزب فائق يزيدي لـ (بغداد اليوم)، إننا "نثمن خطوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على موقفه الجريء والشجاع في تغليب لغة الحكمة والعقل بحقن دماء العراقيين ووأد الفتنة".

وأضاف أن "الطريق اصبح مفتوحًا امام تشكيل الحكومة المقبلة لذلك فإن المهم هو البرنامج الذي ستقدمه حيث انه تم رفع شعار تشكيل حكومة خدمات وهذا يحتم عليها تقديم الخدمات".

وتابع أنه "يتوجب على الحكومة المقبلة العمل على انعاش الاقتصاد العراقي وتنفيذ المشاريع الاستثمارية وإقرار الموازنة واستغلال قضية ارتفاع اسعار النفط حيث يجب عليها معرفة آلية توزيعه وتحقيق تنمية مستدامة".

وبشأن عمر الحكومة المقبلة أكد يزيدي أن "هذا الامر سيكون خاضع لاحقًا للاتفقات والتفاهمات السياسية بين الكتل حيث ان هذا المطلب رفعه الصدر ومن الممكن تطبيقه وفق السياقات الدستورية بعد تشكيل الحكومة وعقد جلسات البرلمان"، مشيرا الى أن "إعادة الانتخابات يحصل في اغلب دول العالم الديمقراطية".

هذا وجدد الإطار التنسيقي، في وقت سابق من اليوم الاربعاء، تمسكه مرشحه لرئاسة الحكومة المقبلة محمد شياع، مؤكدا عزمه المضي في تشكيل الحكومة خلال الايام المقبلة.

وقال القيادي في الإطار سعد السعدي لـ (بغداد اليوم) ان "محمد شياع مازال مرشحنا لرئاسة الحكومة ولن نطرح البديل عنه".

واضاف أن "الذهاب لعقد الجلسة لاتعني اي تحدي للصدر كون الاخير قرر الانسحاب النهائي من العملية السياسية وعليه فنحن لابد ان نمضي بخطوة تشكيل الحكومة"، مبينا أن "ما نسعى اليه هو الحوار مع الصدر خلال المرحلة المقبلة".

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