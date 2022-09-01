ليفربول يخطف فوزا قاتلا من نيوكاسل في البريمرليج

2022/09/01 | 01:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واعحقق ليفربول انتصارا دراميا على حساب ضيفه نيوكاسل بنتيجة (2-1)، مساء الأربعاء، في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.وافتتح نيوكاسل التسجيل عبر ألكسندر إيزاك في الدقيقة 38، وعدل روبرتو فيرمينو النتيجة لليفربول (61)، قبل أن يخطف فابيو كارفالو الانتصار بهدف الفوز القاتل (90).





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