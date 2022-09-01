ليفربول يهزم نيوكاسل في الرمق الأخير

2022/09/01 | 01:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحرز البديل فابيو كارفاليو هدفا في

الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل

الضائع ليهدي ليفربول فوزا مثيرا 2-1 على

نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء.

وتقدم ألكسندر إيسا

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