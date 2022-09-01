اشتباكات مسلحة أمام منزل نائب في البصرة

2022/09/01 | 01:09 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الخميس، بوقوع اشتباكات مسلحة أمام منزل النائب عدي العوادي في البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "اشتباكات مسلحة اندلعت بين سرايا السلام وأفراد تابعين للنائب عدي العوادي قرب منزله في محافظة البصرة".

وأضاف المصدر أن "هناك معلومات عن وقوع ضحايا من سرايا السلام"، من دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

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