سقوط طائرة مسيرة جنوبي صلاح الدين

2022/09/01 | 01:09 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، بسقوط طائرة مسيرة جنوبي محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "طائرة مسيرة سقطت في ناحية يثرب التابعة الى قضاء بلد جنوبي محافظة صلاح الدين".وأضاف المصدر أن "سبب سقطوها اثر خلل فني عند هبوطها"، مشيراً الى أن "الطائرة عراقية تابعة لقاعدة بلد الجوية".

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