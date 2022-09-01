الإمارات.. الإعلان عن أسعار الوقود لشهر سبتمبر

2022/09/01 | 01:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مؤسسة الإمارات العامة للبترول (إمارات)، يوم الأربعاء، عن أسعار الوقود لشهر سبتمبر/ أيلول، وفقا للجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل في الإمارات.

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