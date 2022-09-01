اجتماع دولي حول سوريا في جنيف

2022/09/01 | 01:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستضيف نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى إيثان غولدريتش في جنيف اجتماعا تشارك فيه إضافة إلى الولايات المتحدة كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والجامعة العربية وتركيا ومصر والسعودية والأردن وقطر والنرويج والعراق..هل تعيد واشنطن الاهتمام بالملف السوري بإحياء المسار السياسي في جنيف وإعادته إلى الأمم المتحدة؟ ما مصير المعارضة في ظل التقارب الإقليمي مع النظام وما هو موقف واشنطن من هذا التقارب؟ ما مصير المسارات البديلة التي بعثت حيال الملف السوري؟

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