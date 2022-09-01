2022/09/01 | 01:21 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد حديثها عن أحقية “زواج المرأة بأربعة رجال”..متابعة – الصباح الجديد:بعد قولها بـ “أحقية المرأة في الزواج من أربعة رجال”، شن الداعية المصري محمد أبوبكر هجومًا حادًا على الإعلامية رضوى الشربيني.وقال الداعية المصري في مقطع فيديو عبر حسابه على “فيسبوك”: “رضوى الشربيني كفاكِ هدمًا للبيوت، حديثك ظاهره الرحمة وباطنه العذاب، وهذا الكلام مدعاة هدم ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (داعية مصري يهاجم “رضوى الشربيني”) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (داعية مصري يهاجم “رضوى الشربيني”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).