تدهور الوضع الامني في البصرة بعد اغتيال قياديين أثنين في سرايا السلام

2022/09/01 | 01:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

عاد التوتر الامني في محافظة البصرة بعد اغتيال قياديين أثنين في سرايا السلام التابعة للتيار الصدري وانتشار مسلحين من السرايا، فيما شهدت شوارع البصرة اشتباكات عنيفة بين الفصائل المسلحة. وبحسب مراسل (بغداد اليوم) فان الوضع الامني متوتر جدا في المحافظة رغم جهود المحافظ اسعد العيداني والقوات الامنية في احتواء الموقف. واضاف ان انتشارا امنيا لقوات الجيش جرى قبل قليل لمنع حدوث اشتباكات مسلحة بين الجانبين" الى ذلك أكد مصدر سياسي في محافظة البصرة عن مواجهات شهدها قضاء الهارثة شمال المحافظة بين عدد من الفصائل .وبين المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ (بغداد اليوم ) ان مواجهات وتصفية حسابات وفتنة كبيرة تشهدها البصرة وسط عدم وجود أي تدخل أمني واضح.

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