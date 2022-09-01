العثور على أحد انفاق التنظيم في معركة تطهير صحراء راوة بالانبار

2022/09/01 | 01:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، الاربعاء، بان ابطال القوات الامنية والعشائر في الانبار تمكنوا من العثور على أحد انفاق التنظيم في معركة تطهير صحراء راوة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "رجال الغربية ومنذ خمسة ايام يحاصرون مضافة لعصابات د1عش في صحراء راوه وحفروا تلك الانفاق حتى استطاعوا قتل من كانوا داخل النفق والذي يُعتبر انه (مقر لولايتهم) لما وجدوه من تحصين واسلحة ووثائق".

واضاف ان "الواجب تم هذا بدون خسائر وبقيادة الشيخ عواد العصمان والمقدم الركن وضاح الشمري والرائد صعب ياسين امر سرية المغاوير والمقدم عايد عطاالله استخبارات لواء 57".

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