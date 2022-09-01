بعد هدوء وانسحاب الاعتصامات.. اندلاع اشتباكات مسلحة في مدينة البصرة

2022/09/01 | 01:46 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصدر أمني عراقي إن اشتباكات مسلحة اندلعت في مدينة البصرة جنوب العراق، وذكر مراسل الجزيرة إن محافظ البصرة وجه القوات الأمنية بالانتشار ومنع حركة المسلحين.

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