2022/09/01 | 01:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

واع/

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ البصرة: الوضع الأمني في المحافظة مستقر وآمن) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ البصرة: الوضع الأمني في المحافظة مستقر وآمن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).