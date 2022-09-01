2022/09/01 | 01:57 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الخميس، بوقوع اشتباكات مسلحة في محافظة البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "اشتباكات مسلحة اندلعت بين سرايا السلام وأفراد تابعين للنائب عدي العوادي قرب منزله في محافظة البصرة".

وأضاف المصدر أن "هناك معلومات عن وقوع ضحايا من سرايا السلام"، مشيراً الى أن “القوات الامنية تفرض سيطرتها على محافظة البصرة”.

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