محمد صلاح يصنع هدفين.. ليفربول يحقق فوزه الثاني أمام نيوكاسل المملوك سعوديا

2022/09/01 | 01:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق نادي ليفربول فوزه الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز، على حساب نادي نيوكاسل يونايتد، بهدفين مقابل واحد، في المواجهة التي جمعتهما، يوم الأربعاء، على أرضية ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة.

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