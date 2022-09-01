أحداث سبتمبر… أنباء عن اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة في المعقل وسط البصرة

2022/09/01 | 01:59 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخميس. 09/01/2022 أنباء عن اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة في المعقل وسط البصرة

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