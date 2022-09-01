توضيح من الإعلام الأمني بشأن ما جرى في محافظة البصرة

2022/09/01 | 02:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أوضحت خلية الإعلام الأمني، حقيقة وقوع أحداث أمنية واضطرابات في محافظة البصرة.وذكرت الخلية في بيان، أن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباء متضاربة عن وقوع أحداث أمنية واضطرابات في محافظة البصرة."وأضافت الخلية، "نود ان نبين ان الموضوع هو عبارة عن وجود حادث جريمة قتل في مركز المحافظة وإصابة اخر، حيث القت القوات الأمنية القبض على عدد من المشتبه بهم وتقوم بواجباتها والتحقيق في هذا الحادث وان الاوضاع الأمنية مسيطر عليه وان الموقف الان هدوء امني وانتشار تام للقوات الأمنية في المحافظة" .

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