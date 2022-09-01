الإعلام الأمني توضح حقيقة حدوث اضطرابات في البصرة

2022/09/01 | 02:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واعأوضحت خلية الإعلام الأمني، حقيقة وقوع أحداث أمنية واضطرابات في محافظة البصرة.وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباء متضاربة عن وقوع أحداث أمنية واضطرابات في محافظة البصرة."وأضافت الخلية، "نود ان نبين ان الموضوع هو عبارة عن وجود حادث جريمة قتل في مركز المحافظة وإصابة اخر، حيث القت القوات الأمنية القبض على عدد من المشتبه بهم وتقوم بواجباتها والتحقيق في هذا الحادث وان الاوضاع الأمنية مسيطر عليه وان الموقف الان هدوء امني وانتشار تام للقوات الأمنية في المحافظة" .





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