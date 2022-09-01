2022/09/01 | 02:54 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‏الإعلام الأمني توضح حقيقة حدوث اضطرابات في البصرة‬ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/01 | 02:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (‏الإعلام الأمني توضح حقيقة حدوث اضطرابات في البصرة‬) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (‏الإعلام الأمني توضح حقيقة حدوث اضطرابات في البصرة‬) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).