الإعلام الأمني: ما حصل بالبصرة هو جريمة قتل والوضع مسيطر عليه الآن

2022/09/01 | 03:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت خلية الإعلام الأمني، أن ما يجري في محافظة البصرة، هو جريمة قتل، مبينة أن الوضع مسيطر عليه الآن.

وذكرت الخلية في بيان أن “بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباء متضاربة عن وقوع أحداث أمنية واضطراباتفي محافظة البصرة”.

وتابعت “نود ان نبين ان الموضوع هو عبارة عن وجود حادث جريمة قتل في مركز المحافظة وإصابة اخر، حيث القت القوات الأمنية القبضعلى عدد من المشتبه بهم وتقوم بواجباتها والتحقيق في هذا الحادث وان الاوضاع الأمنية مسيطر عليه وان الموقف الان هدوء امني وانتشارتام للقوات الأمنية في المحافظة” .

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