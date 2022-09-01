تقرير أممي يتهم الصين بالتعذيب والعنف الجنسي ضد الأقلية المسلمة

2022/09/01 | 03:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في تقرير نشرته ليل الأربعاء-الخميس المجتمع الدولي إلى التعامل "بشكل عاجل" مع الاتّهامات "الموثوق بها" بالتعذيب والعنف الجنسي في إقليم شينجيانغ الصيني.

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