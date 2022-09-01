بايدن يبحث مع الكاظمي التصعيد الأخير ويدعو العراقيين إلى الحوار

2022/09/01 | 03:32 - المصدر: اندبندنت عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن أجرى اتصالاً هاتفياً، الأربعاء الـ31 من أغسطس (آب)، برئيس الوزراء العراقي الموقت مصطفى الكاظمي بعد أعمال عنف وقعت هذا الأسبوع في بغداد.

ولفت البيت الأبيض في بيان عقب الاتصال إلى أن الرئيس الأميركي أشاد بقيادة الكاظمي خلال تصاعد أعمال العنف على مدار 24 ساعة هذا الأسبوع"، مضيفاً أن الجانبين اتفقا على البقاء على اتصال في الأسابيع المقبلة، وأضاف البيت الأبيض أن بايدن ورئيس الوزراء العراقي "رحبا بعودة الأمن إلى الشوارع" وحثا الزعماء المحليين على الدخول في حوار يتماشى مع الدستور العراقي، وتابع أن بايدن "أشاد بأداء القوات الأمنية العراقية وقدم تعازيه لعائلات ضحايا القتال الأخير"، لكن البيان لم يذكر الصدر بالاسم.

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أسوأ معارك

وشهدت بغداد أسوأ معارك منذ أعوام هذا الأسبوع بعد اشتباك جماعات شيعية متناحرة في العاصمة عقب إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أنه سيعتزل السياسة.

تقاعس الزعماء

وقال الصدر إن قراره كان مدفوعاً بتقاعس الزعماء والأحزاب الشيعية الأخرى عن إصلاح نظام الحكم في العراق، وخفت حدة العنف بعدما أمر الصدر أتباعه، الثلاثاء، بإنهاء احتجاجاتهم وسط بغداد، واعتذر إلى العراقيين بعد مقتل العشرات وجرح المئات في اشتباكات بين جماعة مسلحة موالية له وفصائل شيعية منافسة مدعومة من إيران، ودان القتال وأعطى أتباعه أوامر بالانسحاب.

ووقعت الاشتباكات الأخيرة في أعقاب جمود سياسي استمر عشرة أشهر منذ الانتخابات البرلمانية، وحذر الرئيس العراقي برهم صالح من أن الأزمة لم تنته بعد ودعا إلى انتخابات مبكرة.

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