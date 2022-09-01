برشلونة يرفض عرض تشيلسي للصفقة المزدوجة

2022/09/01 | 03:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واعرفض نادي برشلونة، عرضًا من تشيلسي، بشأن صفقة مزدوجة خلال الميركاتو الصيفي الجاري.وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا "رفض برشلونة عرض تشيلسي لضم أوباميانج مقابل 15 مليون يورو بالإضافة إلى ماركوس ألونسو".وأضاف رومانو على حسابه بموقع التواصل تويتر "يعمل تشيلسي على إعداد عرض جديد الآن، المحادثات لا تزال جارية بين الناديين".يذكر أن برشلونة يرغب في التخلص من بعض اللاعبين خلال الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي، كي يخفض قائمة الرواتب في الفريق الكتالوني.وسبق أن زعمت تقارير أن برشلونة يرغب في ضم ماركوس ألونسو عبر صفقة منفصلة، عن انتقال أوباميانج إلى صفوف تشيلسي.ودخل تشيلسي في مفاوضات مع برشلونة لضم أوباميانج، لتعويض رحيل الثنائي روميلو لوكاكو وتيمو فيرنر.





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