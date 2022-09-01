بايدن لرئيس وزراء إسرائيل: لن نسمح لإيران مطلقا بامتلاك سلاح نووي

2022/09/01 | 04:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال البيت الأبيض، يوم الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد على التزام الولايات المتحدة بعدم السماح لإيران مطلقا بامتلاك سلاح نووي.

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