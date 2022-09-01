عطلت الملاحة 5 ساعات.. إعادة تعويم ناقلة نفط في قناة السويس

2022/09/01 | 05:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجحت جهود إعادة تعويم ناقلة بترول عملاقة جنحت في المجرى الملاحي لقناة السويس، بعد إيقافها حركة الملاحة بالكامل، لخمس ساعات مساء الأربعاء.

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