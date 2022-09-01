"كأنه تنبأ بمستقبل" العراق.. تداول فيديو للأمير السعودي سعود الفيصل عن صدام حسين على CNN

2022/09/01 | 06:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للأمير السعودي الراحل، سعود الفيصل، الذي شغل منصب وزير الخارجية في المملكة وما قاله في مقابلة سابقة مع الزميلة كريستيان امانبور لـCNN.

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