سيرينا تهزم المصنفة الثانية عالميا وتؤجل خطط اعتزالها

2022/09/01 | 07:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاضت سيرينا وليامز مباراتها أمام انيت كونتافيت كمصنفة أولى وليست خارج أفضل 600 لاعبة في العالم وأعادت عقارب الساعة للخلف الليلة الماضية لتفاجئ المصنفة الثانية وتهزمها 7-6 و2-6 و6-2 وتتأهل للدور الثالث من بطولة أميركا المفتوحة للتنس لتوقف خطط اعتزالها مؤقتا.

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