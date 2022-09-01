بالأسماء.. السعودية تصنف 5 أشخاص بقائمة الإرهاب

2022/09/01 | 07:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت رئاسة أمن الدولة السعودية، الأربعاء، تصنيف 5 أشخاص على قائمة الإرهاب لارتباطهم بأنشطة داعمة لجماعة الحوثي في اليمن.

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