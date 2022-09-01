صفر تدفق.. روسيا تغلق خط أنابيب الغاز عن أوروبا بالكامل ومخاوف من شتاء قارس

2022/09/01 | 08:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقفت التدفقات المادية لغاز خط أنابيب "نورد ستريم 1" إلى أوروبا ووصلت إلى الصفر صباح الأربعاء (بتوقيت وسط أوروبا)، وفقًا لبيانات مشغل الشركة.وأكدت شركة الطاقة الروسية العملاقة "غازبروم" في إعلان أن الوقف كان مقررًا وسيستمر حتى الثاني من شهر سبتمبر/ أيلول الحالي.يعتبر "نورد ستريم 1"، أكبر خط أنابيب ينقل إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا عبر ألمانيا، وكان قد أغلق في السابق لمدة 10 أيام في أواخر شهر يوليو/تموز من أجل "الصيانة السنوية".

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