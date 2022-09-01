"حير الأطباء".. التهاب رئوي مجهول المصدر يقتل شخصين في الأرجنتين

2022/09/01 | 08:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الأرجنتينية الأربعاء أنّ شخصين لقيا حتفهما هذا الأسبوع في شمال غرب البلاد إثر إصابتهما بالتهاب رئوي حادّ "مجهول المصدر" حيّر الأطباء.

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