2022/09/01 | 08:51 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السومرية نيوز – البصرةأكدت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، أن الوضع في محافظة البصرة مسيطر عليه.

وذكرت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباء متضاربة عن وقوع أحداث أمنية واضطرابات في محافظة البصرة"".

واضافت أن "الموضوع عبارة عن وقوع حادث جريمة قتل في مركز المحافظة وإصابة آخر، حيث القت القوات الأمنية القبض على عدد من المشتبه بهم وتقوم بواجباتها والتحقيق في هذا الحادث".

وأكدت أن "الاوضاع الأمنية مسيطر عليها وأن الموقف الآن هدوء أمني وانتشار تام للقوات الأمنية في المحافظة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني توضح بشأن الأحداث الأمنية في البصرة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الأمني توضح بشأن الأحداث الأمنية في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).