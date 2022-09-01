2022/09/01 | 08:54 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مستشار الرئيس المصري يهاجم غوغل: سلفي الهوى وإخواني المزاج هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/01 | 08:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار الرئيس المصري يهاجم غوغل: سلفي الهوى وإخواني المزاج) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشار الرئيس المصري يهاجم غوغل: سلفي الهوى وإخواني المزاج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).