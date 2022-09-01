المرور تحدد المركبات غير المشمولة بـ

2022/09/01 | 09:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت مديرية المرور العامة، المركبات

غير المشمولة بالفحص الإلكتروني

"الهزة".

وقالت المرور في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إن "الفحص الإلكتروني (الهزة)

مواكبة الحداثة والتطور والتكنولوجيا

وفحص شروط ال

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