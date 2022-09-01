مقتل قيادي بسرايا السلام وإصابة مرافقه في البصرة.. الأمن يؤكد: حادث جنائي

2022/09/01 | 09:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر مطلع، اليوم الخميس، بمقتل

قيادي بسرايا السلام (الجناح المسلح

للتيار الصدري) وإصابة مرافقه باشتباك

مسلح في البصرة، فيما أكدت سلطات الامن

القبض على عدد من المشتبه بهم.

وقال المصدر، لوكالة نو

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