2022/09/01 | 09:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت السفيرة الامريكية في العراق إلينا

رومانوفسكي، الى الهدوء وضبط النفس

والحوار بين جميع الأطراف العراقية.

وقالت السفيرة رومانوفسكي في تغريدة

على منصة تويتر، "نشعر ببالغ الأسى مع

الأسر المفجوعة الذين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الولايات المتحدة توجه رسالة الى الأطراف العراقية: عليكم بضبط النفس والحوار) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الولايات المتحدة توجه رسالة الى الأطراف العراقية: عليكم بضبط النفس والحوار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).