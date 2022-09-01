المالية تعلن المباشرة بإطلاق رواتب المتقاعدين لشهر أيلول- عاجل

2022/09/01 | 09:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

باشرت وزارة المالية، اليوم الخميس، باطلاق رواتب المتقاعدين لشهر ايلول.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنها "وجهت هيأة التقاعد الوطنية باطلاق رفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر ايلول الجاري".

وأكدت "على إدارتي مصرفي الرشيد والرافدين إستكمال إجراءات دفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري للشهر الحالي عبر بطاقات الدفع الالكتروني".

ودعت الوزارة "كافة المتقاعدين المدني والعسكري ممن ستصلهم رسائل نصية مراجعة فروع المصارف و منافذ الصرف الالي في بغداد والمحافظات لإستلام رواتبهم".

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